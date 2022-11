Instagram anuncia ferramenta que surpreendente aos usuários

Adicionar música nos Stories foi possibilitado pelo Instagram há pouco tempo, precisamente no ano de 2018. Na plataforma é disponibilizada uma biblioteca pré-definida com uma grande diversidade de músicas.

No entanto, desde o ano passado, usuários da plataforma relatam que a ferramenta não funciona de forma correta em alguns perfis.

Embora o Instagram não tenha se pronunciado diretamente sobre o assunto, é sabido que a ferramenta de adicionar músicas nos stories só funciona em contas pessoais e contas de criadores. Dessa forma, os donos de perfis profissionais não podem ter acesso à biblioteca com todas as músicas disponíveis.

Sound Collection

Primeiramente, é importante ressaltar que algumas contas profissionais conseguem ter acesso a todas as músicas da plataforma, no entanto, outras não possuem, pois, a permissão é relativa a depender do país, tendo em vista que as regras variam em cada local.

Portanto, devido a questões de direito, a plataforma digital não tem o costume de abrir a ferramenta de música para esse tipo de conta.

Entretanto, uma funcionalidade no Facebook, chamada Sound Collection, permite que os usuários tenham acesso a aproximadamente 9 mil músicas diferentes. Além disso, todas as faixas do Sound Collection são permitidas para uso no Instagram.

Veja o passo a passo de como usar o Sound Collection

Acesse o Sound Collection do Facebook através do Estúdio de Criação ou por meio deste link;

Na página inicial, clique em “Ferramentas criativas” e, em seguida, selecione a opção “Coleção de sons”;

Na página, serão disponibilizadas duas categorias, “Faixas” e “Efeitos Sonoros”;

Por fim, localize a música de sua preferência e pronto!

A fim de não ficar atrás do seu concorrente TikTok, o Instagram atualizou o seu aplicativo e passou a permitir que links sejam adicionados nos stories. Antes, o extinto recurso ‘’Arrastar para Cima’’ era restrito a algumas pessoas.

Agora, além de conseguir colocar um link na ’Bio’’ do Instagram, é possível divulga-los nas publicações de 24 horas.

Como colocar o link do seu WhatsApp no Instagram

Crie o link referente ao seu WhatsApp

O procedimento é bem simples, basta acrescentar o seu número depois da barra do endereço ‘’wa.me/’’, lembrando de colocar o código do país e o DDD do Estado.

Acesse o Instagram

No aplicativo, clique no símbolo de (+) na barra superior e selecione ‘’Story’’. Na sequência, toque no item das figurinhas e selecione a função ‘’Link’’.

Divulgação do link

Feito isto, copie o link do seu WhatsApp e cole no botão indicado no Instagram. Depois, compartilhe com os seus seguidores.