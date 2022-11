Integrantes do MST ocupam duas fazenda na Chapada Diamantina

Foto: Divulgação / MST

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocuparam duas fazendas na região da Chapada Diamantina, na Bahia. As famílias alegam, de acordo com o MST, que as fazendas são improdutivas.

No sábado (12), os integrantes ocuparam a Fazenda Gentil, em Macarás, e no domingo (13), foi a vez da Fazenda Redenção, entre os municípios de Planaltino e Irajuba.

O movimento informou que a área da Fazenda Redenção pertence a empresa Ferbasa, que estaria falida, e teria abandonado as terras que seriam destinas a monocultura do eucalipto. No entanto, a informação é negada pela empresa.

Ao g1, a Ferbasa disse que o imóvel é usado para pastagem e manejo bovino, “refletindo a atuação ‘consciente’ da empresa em prol do desenvolvimento socioeconômico das comunidades do entorno das regiões onde mantém suas atividades”.

