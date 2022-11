Internautas apontam coincidência na morte de Guilherme de Pádua

Foto: YouTube

A morte do ex-ator Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato de Daniella Perez, gerou uma movimentação atípica nas redes sociais. O motivo? Uma coincidência mórbida entre o falecimento do pastor e um fato da vida de Glória Perez.

Guilherme morreu na noite do último domingo (6), exatamente no mesmo dia em que Glória Perez retornava para a TV três anos após o assassinato da filha com a novela ‘Explode Coração’, em 1995.

curiosidade sinistra: hj é aniversário de estreia da novela que marcou o retorno da autora logo após a tragédia. qual a novela? explode coração 👀 — Eli (@olivrodoeli) November 7, 2022

A causa da morte do ex-ator foi um infarto fulminante. De acordo com o pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagorinha, Guilherme morreu dentro de casa: “Era uma lagarta e virou borboleta. Dentro de casa, caiu e morreu. Morreu agorinha. Acabou de morrer”.

Viralizou na web

Em poucas horas, a associação passou a ser feita pelos internautas, que lembraram ainda a forma como Daniella foi assassinada, com punhaladas no coração. Outro fator também foi lembrado, o nome da paródia criada pelo Casseta & Planeta na época, ‘Enfarta Coração’. “Em 6 de novembro de 1995, Glória Perez voltava ao ar com “Explode Coração”. Em 6 de novembro de 2022, o coração do assassino da Daniella explodiu e ele partiu”, escreveu um internauta.

“O Guilherme de Pádua INFARTANDO e indo de arrasta pra baixo no dia do aniversário de 27 anos da estreia de “EXPLODE CORAÇÃO”, simplesmente a volta da Gloria Perez à TV depois da tragédia da Dani… o universo às vezes prega peças incríveis”, analisou outra.

“A única coisa que lamento é que o Guilherme de Pádua não sofreu nem 1% do que a Daniella Perez sofreu antes de ser morta por esse crápula”, lamentou um telespectador.

Desculpa, mas o Guilherme de Pádua morrer de infarto exatamente no dia de estreia de “EXPLODE CORAÇÃO”, da Glória Perez, é a prova de q o Universo tem q ter algo a mais. pic.twitter.com/lokFH9UZL6 — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) November 7, 2022

“Então o cara que matou uma mulher com golpes no coração morreu de infarto exatamente 27 anos depois da estreia da novela chamada Explode Coração, escrita pela mãe da vítima, e que hoje tem uma outra novela chamada Travessia no ar?????? que isso???? um filme????”, questionou um terceiro.

Leia mais sobre TV no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.