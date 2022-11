IPVA 2023: saiba quem tem direito a pagar somente metade do imposto

O Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) é um dos tributos mais conhecidos no país, especialmente pelos motoristas. Em muitas situações, o imposto pode chegar a um valor bastante elevado para os donos de automóveis, o que faz com que busquem alternativas para serem isentados do pagamento.

No entanto, atualmente, o imposto pode ser pago com desconto de até 50% e, em algumas situações, o tributo pode deixar de ser cobrado. Portanto, confira como ser beneficiado com o desconto.

IPVA com desconto de até 50%

Primeiramente, é importante ressaltar que o desconto de até 50% no IPVA é destinado aos condutores residentes no estado de São Paulo. No entanto, apenas aqueles que possuem veículos elétricos ou híbridos podem pagar a metade do valor do tributo. O objetivo é, além de possibilitar mais facilidade para o pagamento, incentivar que os condutores prefiram a aquisição de automóveis que não necessitem de combustíveis fosseis por serem menos poluentes.

Além dos 50%, o governo de São Paulo concedeu até 9% de desconto no IPVA no início deste ano para pagamentos à vista.

Lista de veículos que receberão isenção do IPVA em 2023

Os cidadãos proprietários de algum veículo sabem que, anualmente, são obrigados a pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). No entanto, mesmo que o tributo seja obrigatório, também pode ser isentado em algumas situações. Portanto, confira a LISTA de veículos que receberão ISENÇÃO do IPVA 2023.

É importante salientar que, dentre os fatores que isentam o IPVA, está o ano em que o veículo foi fabricado. De acordo com as informações, estão liberados de pagar o imposto veículos fabricados de 10 a 30 anos atrás. No entanto, é importante frisar que as condições são estipuladas de acordo com cada Detran.

Veja a isenção do IPVA segundo o ano de fabricação do veículo:

Veículos com 10 anos ou mais: Isenção nos estados de Goiás, Rio Grande do Norte e Roraima;

15 anos ou mais: Isenção nos estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí e Rio de Janeiro;

18 ou mais: Isenção no estado do Mato Grosso;

20 anos ou mais: Isenção nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Acre e Rio Grande do Sul;

23 anos ou mais: Alagoas;

Veículos com 30 anos ou mais: Santa Catarina.

Vale ressaltar que nos estados de Minas Gerais e Pernambuco, a redução do IPVA é progressiva. Ou seja, quanto mais velho o carro, menos impostos você paga.

Modelos de carros que podem estar isentos do IPVA em 2023

Audi A3 2007;

BMW Z4 2007;

Chevrolet Astra 2010;

Citroën C4 Pallas 2012;

Dodge Dart 1970;

Fiat Siena;

Ford Ka 2007;

GM Celta;

Jeep Wrangler 2002;

Toyota Corolla SE-G 2003;

Toyota Hilux 2002;

Volkswagen Fusca 1985.