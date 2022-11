IPVA: Imposto ficará mais caro em 2023?

O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é um imposto anual cobrado aos proprietários de veículos. No entanto, os donos de carros e motos já estão esperando valores altos para o tributo no próximo ano, isso porque, os veículos têm passado por aumentos constantes.

Aumento do IPVA em 2023

Inevitavelmente, proprietários de veículos já podem esperar por um aumento nos valores do IPVA em 2023. Este ano, o imposto registrou uma parcela média de 22,54%, mas, pode ficar ainda mais caro para todos os veículos em 2023.

No entanto, de acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento, ainda não foi divulgado o calendário com os novos valores. De todo modo, ao analisar a situação do país, é possível prever que o valor do tributo será de fato reajustado novamente.

Qual o motivo do aumento? Nos últimos dois anos, considerando os impactos da pandemia da Covid-19, a Tabela FIPE, usada no cálculo do imposto, tem subido mensalmente. Agora, a expectativa é que essa tabela se estabilize, no entanto, os proprietários ainda serão impactados com a alta acumulada até o mês de setembro. O aumento do imposto também está relacionado a valorização dos veículos, uma vez que muitas montadoras no país e no mundo fecharam temporariamente em decorrência da crise sanitária. Outro fator importante diz respeito a ausência de peças para montagem, considerando o fechamento das fábricas.

Isenção do IPVA em 2023

Os cidadãos proprietários de algum veículo sabem que, anualmente, são obrigados a pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). No entanto, mesmo que o tributo seja obrigatório, também pode ser isentado em algumas situações. Portanto, confira a LISTA de veículos que receberão ISENÇÃO do IPVA em 2023.

É importante salientar que, dentre os fatores que isentam o IPVA, está o ano em que o veículo foi fabricado. De acordo com as informações, estão liberados de pagar o imposto veículos fabricados de 10 a 30 anos atrás. No entanto, é importante frisar que as condições são estipuladas de acordo com cada Detran.

Veja a isenção do IPVA segundo o ano de fabricação do veículo:

Veículos com 10 anos ou mais: Isenção nos estados de Goiás, Rio Grande do Norte e Roraima;

15 anos ou mais: Isenção nos estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí e Rio de Janeiro;

18 ou mais: Isenção no estado do Mato Grosso;

20 anos ou mais: Isenção nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Acre e Rio Grande do Sul;

23 anos ou mais: Alagoas;

Veículos com 30 anos ou mais: Santa Catarina.

Vale ressaltar que nos estados de Minas Gerais e Pernambuco, a redução do IPVA é progressiva. Ou seja, quanto mais velho o carro, menos impostos você paga.