Irmã de Neymar dispensa sutiã e trava web com decote

Rafaella Santos, a irmã de Neymar, dispensou sutiã ao publicar uma foto em suas redes sociais e o registro “travou” a web. No clique, a influenciadora digital posou com um decote e recebeu elogios dos fãs.

“Não tente mapeá-la, ela é só dela! Tendeu?”, escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, famosos também reagiram ao clique: “Sem defeitos! Perfeitoo!”, comentou Sarah Beatriz, “Aff perfeita, eu amo quando você usa minhas letras de legenda”, escreveu a cantora Gabi Luthai.

Recentemente, a irmã do atleta parabenizou o presidente eleito Lula (PT) e destacou que espera êxito do novo governo. “Sou Bolsonaro sim. Não é segredo para ninguém minha opção nestas eleições. Mas democraticamente sempre respeitei a todos que optaram pelo Lula. Independente do que o presidente eleito disse da minha família, eu espero que ele pegue esse governo que estava indo muito bem e de coração que ele faça do Brasil um Brasil ainda mais maravilhoso! Juro que espero!”, escreveu Rafaella.

A declaração da influenciadora digital foi feita em meio ao apoio polêmico de Neymar. O jogador de futebol declarou que votaria em Jair Bolsonaro (PL) e Lula reagiu que o camisa 10 da Seleção Brasileira tem medo de que ele descubra que o candidato derrotado nas urnas tenha escondido uma dívida de imposto de renda do atleta. O agora presidente disse que o Neymar e a família devem R$ 69 milhões de impostos.

