Irmão de Rodrigo Mussi desabafa e expõe mágoa do ex-BBB

Foto: Reprodução/ Instagram

A relação que já estava balançada entre Rodrigo Mussi e seu irmão, Diogo Mussi, ficou ainda mais estremecida após declarações polêmicas dadas pelo irmão do ex-BBB nas redes sociais.

Os dois se afastaram após o influenciador se recuperar do grave acidente de carro que sofreu em março e quase tirou a vida do administrador.

No Instagram, Diogo já havia deixado claro que não mantinha mais contato com o irmão. Em resposta a um seguidor na última terça, o rapaz voltou a falar sobre o ex-BBB e afirmou que ele nuuca foi uma boa pessoa para ele.

Diogo ainda afirmou que espera que o irmão fique bem, mas não tem interesse em manter contato com Rodrigo. “Nunca mais falei ou vi. Eu sempre digo que temos que olhar para as pessoas e situações como são e não como gostaríamos que fossem. Ele nunca foi uma boa pessoa comigo. Que ele fique bem e vivo, mas não quero contato, não!”.

Da primeira vez que a rusga no relacionamento se tornou pública, Diogo disse que havia sido bloqueado pelo irmão e que não iria mais responder nada sobre ele. O irmão do ex-BBB foi quem acompanhou o influenciador no hospital durante a internação.

