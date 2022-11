IRPF 2022: Pagamento de lote residual sai em poucos dias; veja quem recebe

A Receita Federal vai liberar um pagamento do lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física do mês de novembro. O pagamento ocorrerá no próximo dia 30.

A restituição será destinada para um total de 556.685 contribuintes e o valor liberado será de R$ 1,2 milhão.

Quem recebe o lote residual do IRPF 2022?

O total de R$ 607.928.834,99 foi disponibilizado para os contribuintes que têm prioridade legal, sendo 15.889 idosos acima de 80 anos, 115.654 entre 60 e 79 anos, 10.306 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, e 47.774 que vivem do magistério. Ainda, a Receita Federal realizará o pagamento para 367.062 contribuintes não prioritários.

Como fazer a consulta?

A consulta à restituição pode ser feita no site receita.fazenda.gov.br, no aplicativo Meu Imposto de Renda e no Portal e-CAC. Veja como realizar o procedimento a seguir:

Consulta pelo site da Receita Federal

Acesse o site; Clique em “Imposto de Renda”; Na página seguinte, vá em “Consulta a Restituição”; Em “Etapas para a realização deste serviço”, clique em “Consultar Restituição IRPF”; Informe CPF, data de nascimento, caracteres que estão na tela e vá em “Consultar” Em seguida, aparecerá as informações sobre sua restituição.

Consulta pelo portal e-CAC

Acesse o Portal e-CAC e vá em “Entrar com gov.br”; Na página seguinte, informe o CPF e vá em “Continuar”; Depois, digite a senha e vá em “Entrar”; Em “Serviços em destaque”, vá em “Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)”; Na parte superior da página seguinte deve estar escrito “Declaração em Fila de Restituição”; Caso a restituição esteja neste lote, haverá a informação de que o pagamento foi liberado.

Podendo receber o pagamento, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB, ou ligando para a Central de Relacionamento, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Contudo, se o contribuinte não sacar o valor da sua restituição após um ano, deverá solicitar o pagamento novamente no Portal e-CAC. Na prática, será necessário acessar o menu “Declarações e Demonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no campo “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.