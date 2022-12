Ivete e Psirico participam de gravação de DVD da banda Filhos da Bahia

Foto: Reprodução / Redes sociais

Ivete Sangalo, Escandurras, Psirico, Ninha e outros artistas participaram das gravações do DVD da banda Filhos da Bahia. O grupo é formado por herdeiros dos músicos e cantores Tonho Matéria, Carlinhos Brown, Saulo e Reinaldinho.

Nas redes sociais, Veveta e demais artistas dividiram um pouco do que aconteceu nos bastidores do audiovisual. “A bahía junto fica mais gostoso”, legendou ela em um vídeo juntamente com influenciadores baianos Dum Ice, Leozito e outros. Assista abaixo:

“Que tarde deliciosa. Que coisa gostosa, encontrei tanta gente que eu amo, tantos artistas que eu admiro, os meninos estão arrasando. Eu cantei uma música inédita e Marcelo também participou. Deu pra matar uma saudade. Foi massa!”, disse ela nos stories do Instagram.

Recentemente, a banda lançou uma releitura da canção “Eu Também Quero Beijar”. Na nova versão, a música ganhou elementos percussivos da música baiana e sonoridades do pop, trap e funk. A banda denominou também um novo ritmo, o ‘axé-beat’.

O grupo também inseriu elementos do Lo-Fi, gênero de som relaxante que tem crescido muito entre os jovens atualmente. Assista abaixo:

