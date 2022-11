Ivete rememora boatos de vício em cocaína e critica fofoqueiros

Foto: Reprodução / TV Globo

A cantora Ivete Sangalo se defendeu nesta quinta-feira (10) do boato de que ela seria viciada em cocaína. Em um bate-papo sobre maternidade, durante a Bienal do Livro Bahia, em Salvador, a baiana resgatou a polêmica e criticou os fofoqueiros de plantão.

Diante do público, Ivete se abriu e disse que passou ter pena de quem faz o comentário sobre o envolvimento dela com drogas. A cantora contou o boato surgiu da inveja do jeito elétrico e feliz dela de ser, principalmente nas apresentações.

Ivete ainda brincou e disse que a animação vem da energia que sente com os fãs, e que gosta muito de “se amostrar”. Segundo a cantora, quanto mais ela vê gente, mais ela se agita.

“O pessoal falava ‘você tá cheirando cocaína, você tá doida’… eu vou pensar que essa pessoa olha pra mim e fala ‘como é que essa mulher é capaz de fazer isso e eu não sou?’ E eu comecei a ter compaixão por essa pessoa”, disse.

