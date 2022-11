Ivete Sangalo abre álbum de férias ao lado de filho, Marcelo

Foto: Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo voltou a usar as redes sociais para dividir detalhes das suas férias ao lado do filho primogênito, Marcelo Sangalo Cady, de 13 anos. No Instagram, a baiana posou com o herdeiro e também com familiares próximos, como Cynthia Sangalo.

Nos comentários, famosos e anônimos reagiram aos cliques. “Que delícia de viagem é essa hem mainha?!!”, comentou Heloisa Perisse. “Como é bom viajar em família! Aproveitem!!!”, escreveu David Junior. “Marcelinho enorme”, notou Daniela Mercury.

Veja as fotos abaixo:

Carnaval 2023

O retorno do Carnaval de Salvador em 2023 vai começar em grande estilo. A abertura da folia baiana, comandada por Ivete Sangalo, vai ser transmitida pela TV Globo. As informações são do Alô Alô Bahia.

O desfilo de trio sem cordas de Ivete intitulado “Pipoca da Ivete”, assim como o programa comandado pela cantora aos domingos, passará em rede nacional.

A apresentação está marcada para a quinta-feira de carnaval e acontece no circuito Barra/Ondina. A produção fica por conta da IESSI, empresa que administra a carreira da artista.

Recentemente a cantora revelou já ter duas músicas prontas para lançar próximo ao carnaval. “Meu amor, não contente com uma música eu já tenho é duas prontas pro carnaval. Deixe com mainha que mainha tá no grau da Bahia, deixe comigo”, disse a cantora.

Farofa da Gkay

A Farofa da GKay terá transmissão ao vivo. O evento, que se tornou um dos mais desejados entre celebridades e internautas, ganhará transmissão dos shows no Multishow e no Globoplay.

A 4ª edição festa acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de dezembro em Fortaleza, no Ceará e para 2022, a influenciadora digital promete uma grande estrutura inspirada no Tomorrowland.

Entre os shows confirmados para acontecer e que terão transmissão ao vivo no Multishow e Globoplay, estão: Anitta, Ivete Sangalo, Pedro Sampaio, Wesley Safadão, Léo Santana, Belo, Xand Avião e Alok.

