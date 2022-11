Ivete Sangalo fala sobre ataques ao cantor Gilberto Gil

A baiana Ivete Sangalo se pronunciou, neste domingo (27), sobre os ataques que Gilberto Gil sofreu no Qatar, durante a Copa do Mundo 2022. Na ocasião, torcedores brasileiros hostilizaram o artista, que tem 80 anos quando ele estava nos bastidores de um dos estádios do país.

Nas redes sociais, Veveta, escreveu: “@gilbertogil que sorte desse país ter um artista genial como vc. A vida é sobre fazer a diferença na existência ,e vc faz a vida ter sua potência. Respeito gigante tenho por vc.”

Gil comentou o post e agradeceu à solidariedade. “Muito obrigado, Veveta!”, escreveu. (Confira o post completo abaixo). Além de Ivete, inúmeros famosos se pronunciaram sobre o caso. Entre eles, Emicida, Preta Gil – filha do cantor – e Emicida, que participa do Afropunk Bahia na capital baiana.

Sobre o caso, Gilberto Gil gravou um vídeo e nele, o baiano fala: “Obrigado a todos pela corrente de solidariedade, aos amigos que ligaram e se manifestaram nas redes sociais. Amanhã estaremos torcendo pela seleção brasileira e por um Brasil sem ódio.”

