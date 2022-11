Ivete Sangalo, Gloria Groove e Babado novo agitam foliões no último dia do Micareta Salvador

Foto: @uelofc/ Bahia FM



O terceiro e último dia do Micareta Salvador contou com três atrações: Babado Novo, Gloria Groove e Ivete Sangalo. O evento na capital baiana desde a última sexta-feira (4), no WET.

A primeira a subir ao palco foi a banda Babado Novo. Sob os vocais de Mari Antunes e com o tema de metaverso, a banda, que completou 20 anos recentemente, apresentou grandes clássicos ao público como “Cai Fora”, “Amor Perfeito”, “Lirirrixa”, “Safado, Cachorro, sem-vergonha” e também novas músicas como “Arrasando o Short”.

Logo em seguida foi a vez de Gloria Groove mostrar o que a ‘Bonekinha’ sabe fazer de melhor: cantar sucessos. Em Salvador, a drag queen performou os grandes hits da carreira como “A Queda”, “Leilão”, “Vermelho” e outros. Assista abaixo:

O momento mais aguardado da noite foi, sem dúvidas, o show de Ivete Sangalo. A baiana, que completou 50 anos este ano, embalou o público com as suas principais canções: “Sorte Grande”, “Céu da Boca”, “Eh! Maravilha”, “Abalou”, “Tempo de Alegria” entre outros. Veja vídeo:

No primeiro dia de evento, as apresentações foram de Luísa Sonza, Pabllo Vitta e Claudia Leitte. Já no segundo, Daniela Mercury, Alinne Rosa, Ludmilla e Marcia Freire comandaram a festa.

