Ivete Sangalo grava parceria inédita com artista angolano

Foto: Reprodução/ Instagram

Tem projeto novo vindo por aí para Ivete Sangalo. As vésperas do Carnaval, a artista embarca em uma novidade para a carreira, uma parceria com o cantor angolano Yuri da Cunha.

A baiana foi convidada para participar de uma faixa do artista, que veio ao Brasil gravar a parceria com a cantora. Nas redes sociais, Ivete compartilhou os bastidores da gravação.

“Estou aqui gravando com Yuri da Cunha, diretamente de Angola. Estamos gravando uma música linda dele. Conexão maravilhosa Angola, Bahia. Estou muito feliz que ele é um super artista, música boa”, disse a artista antes de compartilhar um trecho inédito da canção.

Quem é Yuri da Cunha

Natual de Sumbe, em Cuanza Sul, na Angola, Yuri estourou na música com a faixa ‘Makumba’ em 2004, ano em que venceu o Top Rádio Luanda.

O artista conquistou o prêmio em 2008, na categoria Kianda do Sucesso pela quantidade de shows e reconhecimento da cultura de seu país.

Ivete não é a primeira cantora brasileira a colaborar com o artista angolano. Yuri esteve ao lado de Ferrugem quando o pagodeiro foi para Angola e o momento foi celebrado pelo artista na web.

“Que encontro bom, encontro abençoado, encontros que a musica faz, eu indo pra terra do Samba e ele saindo da terra do Semba.”

