Ivete Sangalo mostra cliques de passeio com filho em Nova York

A cantora Ivete Sangalo apareceu nas redes sociais nesta terça-feira (29) para mostrar os momentos de lazer com o filho, Marcelo, de 13 anos, durante viagem nos Estados Unidos.

A baiana aproveitou o dia para passear com o primogênito em Nova York e, por meio do perfil no Instagram, compartilhou cliques ao lado do herdeiro e de outros amigos.

Internautas não deixaram de elogiar os dois pelo momento mãe e filho cheio de estilo. “Marcelo é lindo, sua cara”, disse uma conta. “É muito amor envolvido”, comentou outro. “A tampa e a panela, devem estar aprontando todas”, disse mais um.

“Marcelo com 13 anos um homem desses! Imagina com 20! Misericórdia”, apontou uma fã. “Tão lindos que parece um tabuleiro de baiana de acarajé”, brincou mais uma.

Veja os cliques:

Folia baiana

O retorno do Carnaval de Salvador em 2023 vai começar em grande estilo. A abertura da folia baiana, comandada por Ivete Sangalo, vai ser transmitida pela TV Globo. As informações são do Alô Alô Bahia.

O desfilo de trio sem cordas de Ivete intitulado “Pipoca da Ivete”, assim como o programa comandado pela cantora aos domingos, passará em rede nacional.

A apresentação está marcada para a quinta-feira de carnaval e acontece no circuito Barra/Ondina. A produção fica por conta da IESSI, empresa que administra a carreira da artista.

