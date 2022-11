Iza cancela show após testar positivo para Covid-19; saiba estado de saúde

Foto: Reprodução/@ocaduandrade

A cantora Iza anunciou nesta sexta-feira (25) que testou positivo para Covid-19 e, por conta disso, precisou cancelar um show por conta do isolamento e recuperação.

Por meio das redes sociais, a cantora publicou uma nota oficial informando que a apresentação no “Festival La Folie”, em Recife, foi cancelada.

“Meu talismãs, nesse sábado (26/11) nos encontraríamos em Recife, no Festival La Folie, mas infelizmente venho aqui comunicar que não estarei presente após testar positivo para Covid”, iniciou.

“Com todas as vacinas em dia, me recupero em casa com sintomas leves. Tenho certeza que será um festival lindo e que em breve nos reencontraremos para um show especial. Tomem a vacina e se cuidem”, completou Iza.

Nos comentários da publicação, a cantora recebeu desejos de melhora. “Melhoras para você. Sempre vou te amar”, escreveu um fã. “Melhoras, meu bem! Tava hoje te ouvindo e enchendo de boas energias”, disse outro.

