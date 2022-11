Iza comemora lugar de representatividade para pessoas negras

Foto: Reprodução

O que Iza tem de carisma, ela também tem de modéstia. Dona de um grande talento e símbolo de representatividade negra no Brasil, a cantora carioca diz que não foca nisso como estímulo ao ego, mas reconhece e agradece pelo lugar que ocupa diante da visibilidade que tem. Em entrevista ao Preta Bahia nesta sexta-feira (18), a cantora se abriu sobre a fama.

“Eu não fico pensando a todo o momento que eu sou um ícone de representatividade, mas saber que existem pessoas que se reconhecem em mim e no meu trabalho, isso sim, isso me dá vontade de fazer mais música, que me dá segurança de seguir trabalhando. Porque, no final das contas, a gente quer cantar para alguém, e é muito bom se sentir ouvida. Isso me mostra que eu estou no caminho certo”.

Iza contou que às vezes se surpreende com a receptividade que tem dos fãs e das demais pessoas que acompanham o trabalho dela. A cantora explica que, apesar de sempre sonhar em trabalhar com música, ela nunca esperou alcançar os lugares que alcançou ao longo dos anos.

“Eu não canso de agradecer porque eu nunca imaginei que o meu trabalho fosse ter a receptividade que teve, nunca pensei que os fãs fossem querer me ouvir dessa forma, nunca pensei que as pessoas fossem querer ouvir o que eu tenho para falar. Eu nem sabia que eu tinha alguma coisa para falar. Eu fico muito feliz com o que está acontecendo hoje”.

A inspiração para a vida Iza encontra em casa, com a família, que ela faz questão de exaltar. “Eu comemoro minha avó que criou três mulheres fodas, e que, infelizmente, eram exceção no meio em que elas viviam. Quando eu digo isso, é porque elas tinham ensino superior, mais de um, e trabalhavam com aquilo que elas amavam, e sempre tiveram uma vida muito diferente daquilo que a sociedade tinha programado para elas. E eu acho que eu não tinha como ser outra pessoa, não tinha como eu ser diferente, nascendo onde eu nasci”.

Foto: Reprodução/Instagram

Mas no quesito carreira, o destaque fica com a mãe da cantora. Professora de música, dona Isabel Cristina Lima sempre deu força para a artista e a incentivou quando nem mesmo ela sabia o tamanho que poderia ter. Recentemente, a matriarca chegou a se apresentar ao lado da filha no Rock In Rio, e essa parceria arrancou lágrimas de muitas pessoas.

“Sem minha mãe eu não tinha carreira porque ela está ali rezando todos os dias, várias vezes ao dia, para tudo dar certo. E ela foi a pessoa que mais confiou em mim, que mais acreditou no meu trabalho. Então, a minha mãe me mostra muito essa coisa de ser resiliente, ser confiante, ser paciente em relação a nossa carreira, ao nosso projeto. Sempre me inspirei muito na profissional que minha mãe é, na acadêmica que minha mãe é. Ela me inspira muito nesse lugar de mulher preta mesmo”.

Além da mãe, Iza ressaltou também que sente uma admiração muito grande pela atriz Taís Araujo – algo que, segundo a cantora, já não é novidade para ela. Enquanto mulher negra, a artista dava a Iza, mesmo sem a conhecer, exemplos de conquistas que ela poderia ter.

“Taís Araujo sempre foi uma mulher que eu admirei muito. Eu sempre amei o jeito que a Taís falava, o que ela falava, a forma que ela se expressava, os lugares que ela foi conquistando. Era engraçado quando eu via a Taís na TV, porque parecia que era alguém da minha família. Eu ficava feliz, me sentia vitoriosa. E isso já era representatividade e eu não sabia. Então, sempre me espelhei muito nela, embora nessa área diferente”.

E, por força do destino, as duas acabaram se conhecendo em uma campanha de produtos para cabelos, que acabou se tornando um clipe de Iza. A cantora contou que a música “Esse Brilho É Meu” caiu nas graças dos fãs, que sempre pediam nos shows.

Foto: Reprodução/YouTube

“Esse clipe não era para ser clipe. Era uma campanha, que ela fazia parte também, porque era um produto de cabelo. Então, ela estava no clipe, e eu achei chiquérrimo. E acabou virando uma música de trabalho. Os fãs pediam para cantar no show e eu tive que cantar. E hoje em dia é uma música que eu tenho um carinho enorme”.

Um encontro que a cantora comemora até hoje e ainda não superou. “Eu nem acredito que eu tive a chance de conhecer a Taís naquele momento, e ela sempre foi muito maravilhosa. Muito doido isso, você conhecer um ídolo. Você nunca sabe o que vai acontecer. E a Taís superou as minhas expectativas. Eu já achava ela incrível e naquele dia eu só fiquei mais fã”.

Agora, diante de tantas experiências já vividas na carreira, como shows em diversos festivais, ser jurada no programa The Voice e com o lançamento de um projeto voltado para empreendedores negros, durante um show em celebração ao Dia da Consciência Negra, em Salvador, a cantora só pensa em continuar emocionando fazendo o que ama fazer: cantar.

“Eu só quero continuar amando fazer o que eu faço, continuar no meu ritmo, me divertindo, me aventurando. Espero cada vez mais me surpreender com os presentes que a vida tem para me dar, e eu espero conseguir comprar um ingresso para a nova turnê da Beyoncé”, brincou a artista.

Foto: Reprodução/Instagram

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.