Iza comenta boatos de romance com Lewis Hamilton

Foto: Reprodução/Instagram

A torcida é grande, resta saber se o time irá vencer o campeonato. E neste caso, a analogia é para o suposto casal formado por Iza e Lewis Hamilton.

Os internautas fizeram uma verdadeira festa ao ver a intérprete de ‘Sem Filtro’ ao lado do piloto de fórmula 1 na última terça-feira (9) em um jantar, que contou ainda com a presença de Seu Jorge.

A animação dos fãs foi pela proximidade de Iza e Lewis na foto. Em uma análise, os internautas indicaram a linguagem corporal da brasileira, que parecia estar a vontade com os braços do piloto em volta dela.

Para dar fim as fanfics, a técnica do The Voice Brasil falou pela primeira vez sobre o encontro e deu um banho de água fria nos internautas. “Lamento decepcionar a todos, mas não aconteceu nada. Foi um jantar com mais de 20 pessoas, além de nós”, disse.

Apesar da negativa de Iza, a resposta de Seu Jorge deixou uma pontinha de esperança nos fãs. Ao ser questionado sobre estar segurando vela no encontro, o veterano brincou: “Sabe de nada inocente hahahahahaha”.

Iza está solteira desde o início de outubro, quando anunciou a separação do produtor musical Sergio Santos. Já Hamilton não aparece publicamente com alguém desde o fim do namoro com a cantora Nicole Scherzinger, em 2015.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.