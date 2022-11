Iza lança projeto para potencializar negócios de empreendedores negros

Foto: Reprodução/@ocaduandrade

A frase “Entra na Roda e Ginga”, da música “Ginga” da cantora Iza, atualmente significa muito mais do que apenas o sucesso da canção nas plataformas digitais.

A artista lança, com a inspiração no trecho, o projeto “Entra na Roda”, que por meio de edital vai premiar e potencializar pequenos negócios de empreendedores negros.

O projeto será apresentado oficialmente em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, durante o show especial da cantora na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador.

Porém, Iza já deu detalhes de como ele irá funcionar, além de falar da importância do projeto, por meio de coletiva de imprensa, na tarde desta sexta-feira (18).

“Eu espero muito que o edital chegue na casa das pessoas, que a informação que está rolando no edital chegue às pessoas certas, que elas se animem, se inscrevam, para que faça funcionar o começo de uma coisa que eu pretendo fazer sempre”, afirmou.

Foto: Reprodução/Instagram

O projeto vai disponibilizar R$500 mil para potencializar os pequenos negócios. As inscrições acontecem de forma on-line até o dia 11 de dezembro, por meio do site oficial.

Ao todo serão 20 finalistas, 5 em cada categoria, que receberão oficinas para formação em empreendedorismo. Serão escolhidos, ao final, 2 vencedores por categoria. A premiação acontece em abril de 2023 e o repasse da premiação será no mês de maio.

“Eu me sinto muito abençoada por poder fazer uma parada como essa e fico triste por saber que é uma parada rara. Ao mesmo tempo que é um momento feliz, é um momento de muita reflexão pra mim”, explicou Iza.

Norte e Nordeste em foco

No projeto, será potencializada a visibilidade de empreendedores das regiões Norte e Nordeste com 50% das vagas destinadas ao projeto reservadas para os moradores dessas regiões.

O que significa que, dos 20 empreendedores que forem finalistas do projeto, 10 serão obrigatoriamente do Norte e do Nordeste.

Além disso, pelos 5 dessas regiões será premiado ao final do “Entra na Roda”, sendo pelo menos 1 por categoria.

Poderão se inscrever empreendedores pretos ou pardos, segundo a classificação do IBGE, com mais de 18 anos, residentes em território brasileiro e com MEI ou ME ativo. As categorias presente são “Alimentação”, “Beleza”, “Moda” e “Negócios Sociais”.

Iza em Salvador

A cantora Iza anunciou apresentação especial em Salvador, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no dia 20 de novembro, data em que é celebrado o Dia da Consciência Negra. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser comprados através do Sympla. Os preços variam entre R$60 e R$200.

“Estou muito feliz porque amo tocar em Salvador e estou com saudade de tocar em Salvador. A Concha Acústica é um lugar icônico. Eu e minha equipe estamos igual a pinto no lixo de felicidade. Salvador é uma cidade muito especial para mim, quero ver o povo lá curtindo comigo. Espero agradecer as pessoas olhando nos olhos”, disse Iza durante a coletiva.

