Iza posa ao lado de Hamilton em jantar e anima fãs

Foto: Reprodução/ Instagram

A cantora Iza “quebrou” as redes sociais com um registro ao lado do piloto britânico Lewis Hamilton e do cantor Seu Jorge. O trio se encontrou na última terça-feira (8), em um jantar, após o atleta ter sido homenageado pela Câmara dos Deputados, em Brasília, com o título de cidadão honorário brasileiro.

“Um jantar extraordinário na minha terça”, escreveu a artista que ainda pediu liberação de Seu Jorge para a marcação na foto. “PS.: Jorge, me deixa te marcar nessa foto”, brincou.

O encontro rendeu aos internautas um novo ship, quando as pessoas torcem para um casal, seja ele real ou não.

Para fãs e admiradores da artista brasileira, o registro indicou um possível clima entre ela e o piloto de fórmula 1, e na web, não faltou torcida para o casal acontecer. “Eu shippo hein?”, comentou um internauta. “Já criei a fanfic de Iza e Hamilton, façam acontecer”, brincou outra.

Os internautas chegaram a apontar a linguagem corporal de Iza no click e outros lembraram de uma revelação feita por ela a pouco tempo sobre sexualidade. “A linguagem corporal, ela toda inclinada pra ele”, disse um. “Ela envolvia nos braços dele é tudo, casalzão”, indicou outro.

“Ela é demissexual, então não (se pegaram), mas quem sabe no futuro?”, disse uma internauta. “Será que eles se beijaram e criaram uma ligação?”.

Iza está solteira desde o início de outubro, quando anunciou a separação do produtor musical Sergio Santos, com quem estava casada há 4 anos. Já Hamilton não aparece publicamente com alguém desde o fim do namoro com a cantora Nicole Scherzinger, EM 2015.

