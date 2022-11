Já deu saudade? Veja galeria de fotos da festa Onda

Foto: Divulgação

A edição comemorativa da festa A Onda aconteceu no sábado (5), no Centro de Convenções, em Salvador. Na grade do evento, estavam artistas como o baiano Saulo, DJ Dennis, assim como Telefunksoul e DJ RV.

O evento reuniu música, gastronomia, dança e biodiversidade ao redor do tema “Onda Brasileira”. Dividida entre os espaços Funzone e o Open Bar Preemium, a festa agitou milhares de pessoas.

O cantor Saulo trouxe o carnaval mais cedo em sua apresentação na festa A Onda, no sábado (5). Com uma apresentação animada, o artista agitou Salvador com muita dança e axé.

Confira abaixo fotos dos artistas que se apresentaram no evento:

