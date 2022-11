Jacaré de mais de 1 metro é resgatado na porta de residência no extremo sul da BA

Foto: Corpo de Bombeiros

Um jacaré de 1,20 metros de comprimento foi resgatado, nesta quarta-feira (23), na frente de uma residência, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia.

De acordo com Corpo de Bombeiros, o animal foi localizado no bairro Urbis II, por moradores da região que chamaram o resgate. Equipes da 6° GBM estiveram no local e fizeram a captura do jacaré, com cuidado para não estressar o animal.

Foto: Corpo de Bombeiros

Após o resgate, o animal que estava sem ferimentos aparentes fo levado para a sede do 2° SGBM. Ainda durante a manhã ele foi levado por representantes do Inema, para uma validação detalhada e posteriormente ser devolvido à natureza.

O Corpo de Bombeiros recomenda que caso algum animal, como jacaré, seja encontrado fora do habitar os cidadãos devem acionar a captura por meio da central 193. Os bombeiros possuem treinamento e equipamentos para o resgate seguro.

