Jade Picon faz mistério sobre ciclo menstrual e web aponta gravidez

Jade Picon apareceu nas redes sociais nesta quinta-feira (15) para tirar uma dúvida sobre o ciclo menstrual e acabou causando um verdadeiro rebuliço entre os fãs.

Por meio do perfil no Twitter, a intérprete de Chiara em “Travessia”, perguntou aos seguidores sobre a última vez que esteve de TPM e deixou os fãs com uma pulga atrás da orelha.

“Alguém lembra quando foi a última vez que eu disse que tava com TPM? Só pra eu calcular umas coisinhas”, escreveu Jade Picon no perfil do Twitter.

Após isso, internautas começaram a brincar com a possibilidade de gravidez da ex-BBB. “Espero que você esteja querendo calcular se está na tpm de novo, mas se não for isso, titia já ama”, disse uma fã. “Jade você tem alguma surpresa pra nos dizer?”, questionou outra.

Após a repercussão, Jade Picon voltou ao perfil para se explicar. “Gente é só pra ver quando eu vou estar de tpm de novo… para eu já ir me preparando”, finalizou.

alguém lembra quando foi a última vez q eu disse q tava c tpm? so pra eu calcular umas coisinha kkk — Jade Picon🌪 (@jadepicon) November 15, 2022

kkkkk gente é só pra ver quando eu vou estar de tpm de novo… para eu já ir me preparando — Jade Picon🌪 (@jadepicon) November 15, 2022

