A empresa Jamef atua há mais de 50 anos em transporte de cargas fracionada. A companhia possui mais de 30 unidades distribuídas estrategicamente em todo o país. Hoje, a Jamef está em busca de novos profissionais para fazer parte do time. Confira as vagas disponíveis.

Jamef abre NOVOS empregos pelo Brasil; veja os cargos

A Jamef possui uma equipe com mais de 3500 profissionais que são apaixonados pelo que fazem e procuram sempre entregar os melhores resultados. Hoje, a empresa está buscando por pessoas que atuem com seriedade e responsabilidade para o crescimento das atividades empresariais.

Trata-se de uma companhia brasileira que valoriza as diferenças e oferece aos seus colaboradores um ambiente de trabalho inclusivo, onde todos são bem-vindos. As vagas, a seguir, são para aqueles que procuram crescer e inovar no mercado de trabalho. Confira.

Ajudante de Carga – Biguaçu;

Auxiliar de Monitoramento – São Paulo;

Vendedor Interno – Curitiba/PR;

Atendente de SAC – São Paulo;

Motorista de Apoio – Itajaí/SC;

Auxiliar de Pendência – São Paulo;

Motorista Carreteiro;

Analista de DHO – São Paulo;

Suporte de Vendas – Campinas/SP;

Assistente de Auditoria – São Paulo;

Frentista – Biguaçu;

Ajudante de Carga – Londrina/PR;

Assistente de Expedição – São Paulo;

Gerente de Filial;

Auxiliar de Experiência – Biguaçu;

Auxiliar de CCO – Uberlândia/MG.

Veja também: MRS Logística abre 25 vagas de emprego em Barra do Piraí

Como se candidatar

Para obter mais informações sobre as vagas divulgadas, basta acessar o site 123 empregos. Em seguida, selecionar a oportunidade desejada e enviar um currículo para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.