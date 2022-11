Jau recebe Os Autorais na estreia dos ensaios de verão

Foto: Divulgação

O jogo do Brasil contra Sérvia na quinta-feira (24) vai ser embalado pelo som de Jau no ensaio de verão do cantor, realizado no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. A primeira edição do evento, batizado de Bloquinho de Jau, recebe o projeto Os Autorais, formado pelos cantores e compositores Jorge Zarath, Tonho Matéria e Tenison Del Rey.

Os três artistas juntos são responsáveis pela autoria de mais de 1.000 músicas, que foram sucesso absoluto entre clássicos e hits baianos. Muitas já conhecidas do público, principalmente as gravadas por estrelas da música baiana e nacional, mas que ainda desconhece os seus compositores. No espetáculo a plateia interage com os artistas ao descobrir que essas músicas são de autoria deles.

A estreia do evento acontece às 15h, com aquecimento da banda feminina de percussão OBIRIN. Às 16h a bola rola para Brasil e Sérvia e as atenções estarão voltadas para o telão montado exclusivamente para assistir a nossa seleção dar o show dela. Às 18h, Jaú convoca todo mundo para dançar, acompanhado dos Autorais.

A festa, assim como a Copa do Mundo, não acaba aí. Tem mais Bloquinho de Jau e Convidados dia 2 de dezembro, comemorando a classificação do Brasil para as oitavas; no dia 12, na lavagem do Bonfim; e nos dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro, reforçando o aquecimento para o carnaval 2023.

Os ingressos estão à venda no Sympla com valor promocional de R$ 70. No dia do evento, o público poderá doar 1kg de alimentos não perecíveis. A arrecadação será doada para as ONGs Salvador Invisível, Semeadores Mirins e a Associação Aisha Vida.

Serviço

O Quê: Bloquinho de Jaú e os Autorais

Quem: Jaú e convidados

Quando: 24 novembro (quinta-feira )

Onde: Paróquia Santo Antônio Além do Carmo

Abertura dos portões 15h

Jogo do Brasil 16h

Show de Jau 18h

Classificação: 16

Vendas: Sympla

Valor: 1o lote R$ 70

Realização: Íris Produções

Info. (71) 98441-8262

Assessoria de Imprensa: Outra História Comunicação

Contatos: Carlinhos Soares: 71 99154-1029

Cristina Mascarenhas: 71 99968-8925

Queila Val: 71 99142-602

