Jenny Miranda perde aposta e posa nua com o noivo; confira

Foto: Reprodução/Instagram

Jenny Miranda, filha de Gretchen e mãe de Bia Miranda, publicou um clique para lá de ousado no perfil do Instagram na manhã desta segunda-feira (28).

A influenciadora dispensou a roupa e apareceu completamente nua com o noivo, Fabio Gontijo, para pagar aposta após perder um bolão da Copa do Mundo.

Na imagem, os dois aparecem completamente sem roupa, apenas uma tarja verde e amarela deixa as partes íntimas cobertas. O dermatologista, inclusive ficou agarradinho com noiva na hora do clique.

“Por é, como vocês já sabem, eu e meu noivo perdemos uma aposta com alguns casais de amigos em um bolão sobre o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo”, iniciou na legenda da publicação.

“Os perdedores deveriam postar uma foto nus nas redes sociais. Como promessa é dívida, estamos pagando a nossa. Está pago. E aí, qual é a sugestão de placar de vocês para o jogo do Brasil de hoje?”, completou Jenny Miranda.

Veja a foto:

