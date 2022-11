Jerônimo é convidado do Fala Bahia Ao Vivo nesta quinta (10)

Foto: Reprodução/Instagram

O novo governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues, será o convidado especial do programa Fala Bahia desta quinta-feira (10). A partir das 18h, o político falará sobre o plano de governo, propostas e processo de transição com o atual gestor Rui Costa.

O bate-papo com o apresentador Emmerson José, que comanda a atração juntamente com Gabriela Braga, tem transmissão simultânea na Bahia FM, Bahia FM Sul e no canal do Fala Bahia no Youtube.

Para acompanhar a entrevista, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Não esqueça também de habilitar o dispositivo ‘Todas’, para que você seja notificado de todas as transmissões e conteúdos do programa.

Além do canal do Fala Bahia, você também pode acompanhar o programa nos canais do Youtube da Bahia FM e do iBahia.

Caso, você esteja em deslocamento, basta sintonizar na frequência 88,7 da Bahia FM ou 102,1 na Bahia FM Sul, para os moradores do sul do estado.

Trasmissão ao vivo

O programa Fala Bahia estreou, ao vivo, no Youtube desde o dia 7 de novembro. O novo formato, multiplataforma, segue sendo comandado pelo comunicador Emmerson José e traz como parceria a jornalista Gabriela Braga.

Além do acréscimo na bancada, o programa trouxe ainda novos quadros e segue com transmissão simultânea, sempre das 18h às 19h. Diariamente, os ouvintes e também internautas podem acompanhar quadros como ‘Seu emprego’, ‘Me ajude aí, Emmerson José’, ‘Fala Bahia em Campo’, ‘A Voz da Política’, ‘Minha Grana’,’Meus Direitos’ e muito mais. Não perca e participe!

Emmerson José e Gabriela Braga comanda o Fala Bahia Ao Vivo (Foto: Acervo iBahia)

Leia mais sobre Fala Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.