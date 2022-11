Jerônimo estuda compra ou aluguel de ferries para agilizar sistema

Foto: Reprodução/YouTube

O governador da Bahia eleito para 2023, Jerônimo Rodrigues (PT), informou nesta quinta-feira (10) que estuda comprar ou alugar embarcações para melhorar o sistema ferry-boat. Segundo ele, já foram realizadas reuniões com o atual secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, e com governador Rui Costa, para falar sobre o assunto.

“Eu não vou esperar sentar. Eu já conversei anteontem com o secretário Marcos, primeiro para me assenhorear. Depois, ontem, eu me reuni com o governador Rui Costa e levei já aquelas informações que eu tinha do Marcos. Tem duas sugestões. Uma é a compra e a outra é aluguel”, contou.

Segundo Jerônimo, o que preocupa com o aluguel é que o serviço só é feito por empresas internacionais, o que deixa mais caro. “O Brasil não tem esse tipo de serviço de aluguel de arrendamento de embarcações. O que torna a aquisição muito cara. Mas, mesmo assim, ele já debruçou com a equipe para ver a possibilidade da forma de aquisição, para que a gente possa chegar ainda nesse mês de dezembro com alguma alternativa, alguma saída”.

O governador eleito disse ainda que, se tudo der certo, o processo deve ser iniciado ainda neste ano, antes do início do mandato dele. “Eu vou assumir em janeiro, mas o que o Rui puder até 31 de dezembro fazer, ele me prometeu que vai fazer. Estamos aguardando qual é o estudo técnico que isso possa possa já de imediato acontecer no 1 mês e meio de governo de Rui Costa que falta dele finalizar o mandato”, contou.

Os anúncios foram dados por Jerônimo durante o programa Fala Bahia, da Bahia FM, com apresentação de Emerson José e Gabriela Braga.

Durante a atração, que o recebeu excepcionalmente nesta quinta, o governador eleito ainda respondeu perguntas do público sobre saúde, educação e segurança. Após a entrevista, ele falou mais sobre as expectativas para o mandato.

Confira na íntegra:

“Quero dizer que eu estive na semana passada com Lula aqui na Bahia, no extremo sul, e tive a oportunidade de ficar horas, nós dormimos no mesmo espaço, para que a gente pudesse no outro dia eu voltar e ele ficou. E tive a chance de ver um comportamento tão grandioso de um presidente que tem um reconhecimento de dizer: ‘Olha, eu não tenho tempo pra poder ficar procurando disputas do que já passou. Eu tenho 4 anos para unificar este país e eu quero reafirmar que essa missão é nossa’. Não temos dois Brasis. Não temos duas bandeiras. Não temos dois hinos nacionais. Nós não temos dois povos brasileiros. Nós temos um só. As percepções podem continuar existindo, mas não pode ter essa rivalidade ao ponto de impedir a passagem de caminhões de transporte. Nós temos uma grande missão. A grande missão nossa vai ser combater a fome. Nós não podemos conviver em um país com gente acordando de manhã sem nada no prato, que um pai ou uma pai não saiba o que vai botar no prato do seu filho meio-dia. Essa é a nossa missão: combater a fome, gerar emprego. As ações hoje de turismo de cultura, de educação, vão acontecer, mas essa missão é uma missão sagrada. Hoje eu participei de uma reunião com os bispos e arcebispos do Brasil que vão lançar a campanha da fraternidade e esse ano é fome e fraternidade. Então, nós temos que fazer um grande mutirão com empresários, com igrejas, com vocês da comunicação, para a gente conseguir superar esse tema da fome no nosso país. Uma pessoa com fome não consegue trabalhar, não consegue sonhar. Esse é um tema muito sério. O Lula disse hoje, vai ter que repetir o discurso de 2003, quando ele diz que quer e sonha que no final do seu governo as pessoas tenham 3 refeições. Então, essa é a minha missão. E eu agradeço mais uma vez a Bahia, agradeço o Brasil pelo voto que nós demos a Lula. Muita esperança, muita fé”.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.