Jerônimo Rodrigues inicia transição e se reúne com Governo da Bahia para montagem de equipe

O governador Rui Costa (PT) recebeu, nesta quinta-feira (3), o governador eleito Jerônimo Rodrigues (PT) e o vice governador Geraldo Júnior (MDB) para iniciar o processo de transição de governo.

O encontro, que ocorreu na governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. De acordo com o g1 Bahia, Jerônimo reafirmou que as pastas vão sofrer alterações.

“O fato de termos quatro mandatos vai requerer da gente mudança. Nós temos que mudar. Quem fica muito tempo pisado em um lugar cria limo. Então nós temos que ter a coragem e a responsabilidade de um novo governo, de poder trocar as pessoas”, disse.

Sobre a composição do novo secretariado, Jerônimo disse que pretende planejar algo alinhado com o Governo Federal.

“A gente está desenhando isso com a ajuda do Governo do Estado e ainda com o que está sendo definido para o Governo Federal. Lula já avisou que vai investir em Turismo, por exemplo. Precisamos saber o que construir aqui para compor e aproveitar esse planejamento. Lula disse que vai criar um ministério dos povos originários, povos indígenas. Vamos ver como fazer esse intercâmbio de políticas públicas. E faremos isso sem deixar de nos preocupar com as pastas prioritárias, Segurança Pública, Saúde, Educação, entre outras”, explicou.

O governador eleito ressaltou que desde segunda-feira (31) está em contato com Rui para tratar da transição.

“Nós já nos reunimos também com o vice-governador eleito, Geraldo Júnior e a equipe de trabalho que eu tenho e oficializamos ao governador Rui Costa o pedido do decreto que nomeia a comissão por parte do governo e por parte do novo governo. Não estamos tendo dificuldade com isso”.

Ainda segundo o g1 Bahia, Rui Costa também destacou o encontro e disse que vai fazer um decreta esta semana para a realização de ocmissão que cuide do processo.

“A comissão vai tomar as providências necessárias para todo o fluxo de informações com as pessoas indicadas pelo governador eleito Jerônimo Rodrigues”, afirmou.

A comissão será levantamentos, estudos e apresentará ao governador eleito as sugestões para que avalie os nomes que irão compor o governo. Depois da nomeação da equipe de transição, o ritmo de anúncios e decisões caberá a Jerônimo Rodrigues.

“No que eu puder contribuir e facilitar ao máximo, eu o farei. Se necessário for, também poderemos antecipar algumas medidas solicitadas pelo novo governador, enviando os Projetos de Lei para a Assembleia Legislativa, para que não seja preciso aguardar o início dos trabalhos legislativos, já que a casa só volta a funcionar em fevereiro”, falou.

