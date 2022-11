João Gomes canta 7Kssio e quebra tudo em Salvador; veja vídeo

Foto: Lucas Sales/iBahia

Em Salvador para a gravação do primeiro DVD de Thiago Aquino, no Farol da Barra, nesta quarta-feira (16), o cantor João Gomes mostrou que é mais baiano do que os fãs imaginavam.

Ao maior estilo carnaval, o rei do piseiro incorporou o pagode baiano ao cantar “Senta na 9”, música de MC 7 Kssio que ganhou a enquete de música da folia baiana do iBahia em 2022

“Ô Salvador, joga a mão em cima e vai”, disse o cantor levantando uma verdadeira multidão durante o show de Thiago Aquino.

Veja o vídeo:

Em entrevista ao iBahia, o cantor revelou ser fã de Igor Kannário e entregou uma participação no trio de Bell Marques durante o carnaval de 2023 na capital baiana.

“De certeza eu acho que vou participar com Bell (Marques), acho que eu vou fazer uma brincadeira com Bell, a gente já tinha essa amizade, essa aproximação. A gente tocou juntos esses dias, a Tapajós me ajuda a entender um pouquinho do mundo que é a Bahia e eu vou tentar apresentar um pouquinho do meu piseiro. Mas no carnaval a gente vai fazer uma coisa mais pra cima, vai tentar colocar uma alegria diferente aí na maneira de tocar”, disse João Gomes sobre tocar no carnaval.

“Eu sou, particularmente, muito fã do (Igor) Kannário, daqueles vídeos antigos, ele falando da maior pipoca do mundo, aquela festa toda, a gente fica vendo o povo, só as cabeças balançando e fica ‘Caraca, eu queria estar no meio aí’. Acho que Salvador é alegria, sou muito fã da música, do pessoal e espero sempre poder ter a chance de vir aqui”, finalizou o cantor.

