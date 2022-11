João Gomes é confirmado em festa que vai celebrar 30 anos do É o Tchan

Foto: Divulgação

O grupo É o Tchan vai celebrar os 30 anos de existência com o Festival Êta. A festa acontecerá nos dias 11, 18 e 25 de janeiro na Arena Fonte Nova, em Salvador, e vai contar com convidados especiais do cenário local e nacional.

A primeira atração confirmada para dividir o palco com Beto Jamaica e Compadre Washigton é o cantor pernambucano de forró, João Gomes. O fenômeno é dono dos hits “Meu Pedaço de Pecado”, “Meu Bem” e “Dengo”.

O início das vendas para o festival será na primeira quinzena de novembro. Informações como valores e demais convidados serão divulgadas em breve.

