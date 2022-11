João Gomes tieta Ivete Sangalo em Salvador

Foto: Reprodução/ Instagram

Ô maluquete de quem você é tiete, eu sou, sou tiete da Ivete. João Gomes adotou a persona de fã de carteirinha na última quarta-feira (16) ao se encontrar com Ivete Sangalo em Salvador.

Atração do DVD de Thiago Aquino, a sensação do piseiro não perdeu a oportunidade de tietar Ivete nos bastidores da apresentação que aconteceu no Farol da Barra. “Tô esperando Veveta”, escreveu João após a apresentação ao lado do feirense.

O artista ficou até o fim da participação de Ivete e fez questão de cumprimentar a cantora no caminho do palco para o camarim. “Se ela manda um beijo desse pra eu, eu me derreto aqui todinho. Cadê ela cadê ela. Eita bicha bonita da gota serena, eu tô me tremendo todinho véi”, disse.

Em outro vídeo, o cantor ainda brincou afirmando que se Ivete pedisse para ele subir no Farol da Barra, ele subiria. “Que coisa mais linda do Planeta terra. Ave maria”.

Reconhecido por Ivete, que ainda chamou o artista de ‘meu amor’, João foi cumprimentado pela cantora. “Consegui, galera. Venci vo dormir feliz. Tchau te amo”, escreveu ao compartilhar a foto ao lado da cantora e do filho dela, Marcelo.

Os artistas já haviam se encontrado. Na ocasião, João Gomes surpreendeu a artista em uma participação no ‘Domingão com Huck’. O jovem se fantasiou de mandacaru e foi elogiado por Ivete pela voz. “Tem uma voz linda e forte. Tem que ser mesmo abraçados por todos”.

