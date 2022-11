Joaquim Lopes percorre 127 de joelhos para pagar promessa

Foto: Reprodução/Instagram

O ator Joaquim Lopes apareceu nas redes sociais no último fim de semana para compartilhar um momento mais que especial durante viagem para Portugal.

Ele pagou uma promessa de joelhos ao percorrer 127 metros no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. A promessa foi feita há um ano e oito meses.

“Eu sou um cara de 1,90 e 91 quilos. Andar 127 metros ajoelhado não é fácil. Senti muita dor, mas ao mesmo tempo rezei e agradeci muito. Por tudo”, disse na legenda da publicação no Instagram.

“Eu faria a peregrinação de joelhos em seu santuário.

Para que ela olhasse pelas minhas filhas. Cuidasse delas. Cuidasse da Célla. De mim… Por coincidência hoje é domingo. O dia estava mega nublado quando comecei o percurso”, escreveu.

“A dor ia sendo superada pouco a pouco, mas na metade do caminho senti uma pontada no joelho direito muito violenta. Cai de quatro apoios aos prantos de dor e com o único pensamento que temia: Talvez não fosse capaz de terminar o trajeto. Pedi ajuda pra Ela em silêncio…. “Me dê forças minha Mãe!”, continuou Joaquim Lopes que apareceu emocionado em vídeo.

“Essa promessa é pra e por vocês 3. Os grandes amores da minha vida. As coisas mais importantes da minha vida. O céu continua azul até o momento desse post…. Amém”, finalizou o apresentador.

