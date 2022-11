Joelma cancela show após testar positivo para Covid pela 5ª vez

Foto: Reprodução/TV Globo

A cantora Joelma chocou os fãs ao revelar que testou positivo para Covid-19 pela quinta vez. Por meio das redes sociais, neste sábado (12), foi anunciado o cancelamento de um show por conta do diagnóstico.

“Informamos a todos que a cantora Joelma testou positivo para a covid-19, portanto o show que seria realizado hoje (12), na cidade de Alvorada/Tocantins, está cancelado”, inicia a nota.

“O escritório da artista tranquiliza a todos sobre o estado de saúde da artista, que neste momento encontra-se sem sintomas, em isolamento e com todos os cuidados necessários”, completa.

Abalada, Joelma apareceu nos stories do perfil do Instagram para falar com os fãs sobre o estado de saúde. A cantora já havia dado uma pausa nos shows por conta de sequelas da doença no passado.

“Pois é, testei positivo pela quinta vez, inexplicável, to nem acreditando nisso. Pessoal de Alvorada, Tocantins, infelizmente não foi dessa vez. Mas eu to bem, diferente dos outros covids eu to bem tranquila”, explicou a artista.

Pausa nos shows

Em junho, Joelma teve que pausar a turnê “Isso é Calypso” para cuidar da saúde. A cantora deu entrada no hospital São Luiz Itaim, localizado em São Paulo, na noite do dia 8 de junho. Na tarde do dia 9, a assessoria da artista emitiu uma nota e revelou que ela foi diagnosticada com gastrite, esofagite e uma edema.

Para entender o que aconteceu com a cantora e quais as outras possíveis sequelas da Covid-19, o iBahia conversou com o infectologista Dr Adriano Silva de Oliveira.

“Os estudos com a síndrome pós-covid, também conhecida como ‘covid longa’, evidenciam que sensação de fadiga prolongada, dores pelo corpo e sensação de falta de ar são os sintomas mais frequentes. Podem acontecer também queda de cabelo, dor de cabeça, tontura, perda de concentração e memória entre outros sintomas”, explicou o médico.

