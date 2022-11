Jogador de futebol amador é assassinado a tiros

Foto: Reprodução / TV Bahia

Um jogador de futebol amador foi morto a tiros na manhã de domingo (6), em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, durante o intervalo da partida. Warlas Souza da Conceição, 23 anos, fazia parte de um time de várzea e disputava uma partida com uma equipe de outro bairro da cidade.

O jogo acontecia no bairro Novo Jerusalém, que sediava o Campeonato Interbairros. Após o término do primeiro tempo, a vítima se afastou para beber água e foi surpreendido por dois homens que assistiam a partida.

De acordo com a Polícia Civil, testemunhas contaram que os suspeitos chegaram ao local em motocicletas. A placa do veículo não foi anotada. Após ser baleado, o jogador morreu no local. A polícia informou também que a vítima tinha um mandado de prisão em aberto por suspeita de participação em um homicídio, em agosto deste ano, na mesma cidade.

As guias de remoção do corpo e perícia foram expedidas. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Teixeira de Freitas.

