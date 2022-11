Jogador ganha indenização de ex-presidente do Vitória

Foto: Reprodução / TV Globo

A Justiça determinou que o ex-presidente do Vitória Paulo Carneiro pague uma indenização no valor de R$ 10 mil por danos morais ao ex-zagueiro Rodrigo. A ação foi movida pelo ex-atleta após o dirigente comentar em um programa de rádio sobre o episódio de uma “dedada” que Rodrigo, então na Ponte Preta, deu no atacante Santiago Tréllez, do time baiano, no Campeonato Brasileiro de 2017.

O episódio aconteceu na penútima rodada da Série A de 2017. Na luta contra o rebaixamento naquele ano, Ponte Preta e Vitória se enfrentaram no Moisés Lucarelli. O time paulista vencia a partida por 2 a 0 até Rodrigo ser expulso por ter dado uma “dedada” em Tréllez aos 18 minutos do primeiro tempo. O Vitória acabou virando o jogo e garantindo a permancência na Série A.

Em 2020, em entrevista a Rádio Itapoan, Paulo Carneiro deu a entender que o jogador e o técnico Vagner Mancini, na época no Vitória, haviam atuado juntos no episódio, segundo a defesa de Rodrigo.

Posteriormente, Paulo Carneiro divulgou um áudio nas redes sociais em que nega ter afirmado que houve armação no episódio da “dedada” e que tudo não passou de uma ironia.

Assim como Rodrigo, Mancini também entrou com uma ação contra Paulo Carneiro, mas o processo ainda não foi julgado.

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.