Jogadores da Alemanha protestam contra Fifa e tapam a boca

Foto: Reprodução / Federação Alemã de Futebol

Os jogadores da Alemanha protestaram contra a Fifa nesta quarta-feira (23), antes da partida contra o Japão, no Estádio Internacional Khalifa, pela 1ª rodada do grupo E da Copa do Mundo 2022.

No momento da foto oficial antes da partida, os jogadores alemães taparam a boca, em um sinal de insatisfação com a Fifa e a organização do Mundial do Catar. Além disso, o capitão Neuer escondeu a braçadeira antes do jogo começar.

A FIFA não mostrou na transmissão, mas os jogadores da Alemanha fizeram esse protesto antes do jogo, tapando a boca, para criticar a censura ao uso da faixa OneLove. pic.twitter.com/h8dO33GqZ1 — Copa Além da Copa (@copaalemdacopa) November 23, 2022

Em nota oficial, a Federação Alemã de Futebol afirmou que “não se trata de uma mensagem política: os direitos humanos não são negociáveis”.

“Quisemos dar o exemplo pelos valores que vivemos na seleção: a diversidade e o respeito mútuo. Os direitos humanos são inegociáveis. Banir-nos da braçadeira é como banir nossas bocas. Nossa postura permanece”, diz a nota.

O protesto acontece após a Fifa proibir que os capitães das seleções entrassem em campo com uma braçadeira escrito “One Love”, com as cores do arco-íris, em apoio ao movimento LGBTQIA+, sob pena de punições esportivas e econômicas.

