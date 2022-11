Jojo Todynho adiou decisão de fazer bariátrica após conhecer ex

Foto: Reprodução / Instagram

O anúncio feito por Jojo Todynho de que iria se submeter a uma cirurgia bariátrica pegou os seguidores da funkeira de surpresa na última segunda-feira (7), no entanto, a decisão da cantora já teria sido tomada há algum tempo.

De acordo com o jornal ‘Extra’, a campeã de ‘A Fazenda 2020’, teria adiado o procedimento por um ano para realizar alguns sonhos, como o do casamento com Lucas Souza.

O ‘Extra’ afirma que a ideia era emagrecer para conseguir engravidar sem correr riscos de uma gestação complicada, mas a operação foi colocada em pausa após conhecer o militar. Segundo o jornal, a artista já havia feito todos os exames e tinha até data para operar, mas o casamento em janeiro adiou todos os planos.

Nas redes sociais, Jojo não deu mais detalhes sobre o procedimento. Este é o segundo procedimento que a artista faz para perder peso. Em abril de 2021, a cantora colocou um balão gástrico.

A campeã de ‘A Fazenda’ chegou a perder 14kg com o procedimento, mas retirou após 25 dias por não ter conseguido se adaptar. “Estava me causando muito desconforto. Fiquei 25 dias com ele, perdi 14 kg. Agora, é tomar vergonha na cara e me cuidar”.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.