Jojo Todynho assina divórcio e celebra: ‘Meu renascimento’

Jojo Todynho utilizou as redes sociais para mostrar que já assinou o divórcio. A cantora e Lucas Souza, de 22 anos, decidiram por um fim no casamento no último sábado (29).

A dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ e o oficial militar estavam juntos desde o fim do ano passado. Eles se casaram em janeiro deste ano e deram sinais de desgaste no dia 8 de outubro.

“Assinei com dor no coração. Muito triste. Triste, não. Decepcionada. Já chorei tanto nesta vida, já me decepcionei tanto. Já estou acostumada a me decepcionar, ser a vilã e ser acusada. Muitas vezes eu prefiro manter o silêncio e ter paz do que ter razão. Esse tem sido meu lema, e não é fácil”, disse Jojo nos stories.

“O Lucas que eu vejo hoje não é o com quem me casei, não é o Lucas por quem um dia me apaixonei. Desejo a ele coisas boas e procuro cada vez mais melhorar. Desejo a ele toda a felicidade do mundo. Uma mulher quando toma sua decisão, não tem quem a faça voltar atrás”, completou ela.

Recentemente, a cantora abriu o jogo sobre sua possível bissexualidade. “Não, amor, aqui é ripa, madeira. Nada contra quem é. Aqui não. Meu bagulho é outra parada”, disse ela. Assista ao vídeo abaixo:

