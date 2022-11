Jojo Todynho revela que viu o ex aos beijos em noitada

Foto: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho utilizou suas redes sociais para fazer um verdadeiro desabafo. Recém-separada, a cantora revelou que viu o ex aos beijos em uma balada no Rio de Janeiro.

“O Lucas olhava para mim, como se ela tivesse ganhado um prêmio. Amor, isso para mim não é prêmio nenhum. Virou para a minha amiga e disse assim: ‘tanto lugar para você trazer a Jordana e vocês vêm logo para cá!’. A gente é daqui, amor, eu sou do Rio de Janeiro. Quem não é daqui é ele. Estava lá bebendo, zoando, beijando outra, isso para mim é indiferente. Para quem estava chorando cedo nos stories e depois estava na balada com óculos escuros na cara tipo Stevie Wonder, beijando outra, superou rápido”, disparou ela.

“Lucas é uma pessoa legal, só que não deu certo. Ele vai seguir o baile dele e eu vou seguir o meu. E eu estou correndo de problema. Vocês olhem bem para a minha cara e vejam se eu vou ficar na rua em balada chorando por causa de homem. Ah, gente, se manca! Eu não tenho problema nenhum com o Lucas e espero que ele não tenha problema nenhum comigo e nem queira arrumar problema. Porque estou sem paciência“, completou a dona do hit “Que Tiro Foi Esse”.

O casamento entre Jojo e Lucas chegou ao fim após uma onda de polêmicas idas e vindas. No último mês, o militar do exercito, de 22 anos, usou as redes sociais para anunciar o término da relação e logo em seguida voltou atrás.

No último sábado (29), ele utilizou novamente as redes para confirmar o fim: “Eu e a Jojo, a gente não está mais juntos. A gente decidiu colocar um ponto final na relação nesta semana. E eu acredito que não tem mais volta desta vez. A nossa relação foi boa até determinado momento”.

Jojo e Lucas se casaram em janeiro deste ano, em uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro. Os dois estavam juntos desde 2020. Os dois já não se seguem mais nas redes sociais.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.