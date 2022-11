Jojo Todynho vai passar por cirurgia bariátrica: ‘Um novo rumo’

Foto: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho está decidida a mudar de vida. A dona do hit “Que Tiro Foi Esse” revelou nas redes sociais que vai passar por uma cirurgia bariátrica. Na manhã desta segunda-feira (7), a artista visitou um instituto médico especializado em obesidade.

“Hoje eu estou dando um novo rumo à minha vida, com a certeza que tudo agora mudou e eu estou preparada. Por isso falo com vocês: faça tudo que você quiser, e quando esse desejo partir de você e não por pressão alheia”, disse Jojo.

A decisão da campeã de ‘A Fazenda 12’ vem a tona após o término do casamento da cantora o oficial militar, Lucas Souza. Eles estavam juntos desde o fim do ano passado. Os dois se casaram em janeiro deste ano e deram sinais de desgaste no dia 8 de outubro.

Jojo até já assinou o divórcio: Assinei com dor no coração. Muito triste. Triste, não. Decepcionada. Já chorei tanto nesta vida, já me decepcionei tanto. Já estou acostumada a me decepcionar, ser a vilã e ser acusada. Muitas vezes eu prefiro manter o silêncio e ter paz do que ter razão. Esse tem sido meu lema, e não é fácil”, disse Jojo nos stories.

“O Lucas que eu vejo hoje não é o com quem me casei, não é o Lucas por quem um dia me apaixonei. Desejo a ele coisas boas e procuro cada vez mais melhorar. Desejo a ele toda a felicidade do mundo. Uma mulher quando toma sua decisão, não tem quem a faça voltar atrás”, completou ela.

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.