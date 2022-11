José Medrado fará apresentação de pintura mediúnica no sábado

Foto: Google Street View

O presidente e fundador da instituição Cidade da Luz, o médium José Medrado, fará uma apresentação de pintura mediúnica no próximo sábado (26). O evento é gratuito, aberto ao público e ao final terá um leilão de obras.

Os interessados em participar do leilão devem realizar um agendamento prévio na recepção do Centro Espírita Semeadores do Amor (CESA), em Lauro de Freitas, onde acontece a apresnetação. O agendamento também pode ser feito pelo telefone 71 4113-1234.

O médium José Medrado realiza as pinturas através da psicopictografia que, segundo ele, é realizada através de intervenção artístico-espiritual. Neste processo, um espírito se expressa através do médium. Toda a renda adquirida com a venda dos quadros será revertida para o CESA.

