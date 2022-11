Jovem baiana vira quatro cadeiras no The Voice Brasil

Foto: Reprodução / The Voice Brasil

Brenda Helen, baiana de 19 anos, virou as quatro cadeiras do The Voice Brasil no programa exibido na noite de terça-feira (22). A jovem já tinha participado do concurso Talentos da Comunidade, quadro do Bahia Meio Dia, programa da TV Bahia.

A jovem cantou o sucesso “Hallelujah”, de Leonard Cohen, e, além de deixar os jurados impressionados, emocionou a apresentadora Fátima Bernardes. Ela escolheu ficar no tme de Michel Teló, que já ganhou a competição seis vezes.

Brenda é natural de Feira de Santana, cidade a 100 quilômetros de Salvador, mas vive em Salvador desde os dois anos. Moradora da Boca do Rio, ela canta desde os cinco anos e que seu grande sonho é se tornar uma cantora reconhecida.

