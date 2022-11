Jovem é detida com plug anal que continha cinzas do namorado

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Sarah Button, de 23 anos, viralizou nas redes sociais após contar que foi detida em um aeroporto ao tentar viajar com um plug anal, introduzido no corpo, que continha as cinzas do namorado.

O caso aconteceu no Aeroporto Internacional de Dubai, nos Emirados Árabes, segundo relato da própria jovem. O objeto sexual continha os restos mortais do namorado que havia morrido meses antes.

De acordo com o vídeo publicado no perfil do Tik Tok da jovem, ela foi impedida de voar e ligou para o pai em busca da embaixada australiana. O objeto seria um dos últimos presentes que recebeu do namorado.

“A intenção foi inicialmente uma piada, porque ele (o namorado) passou muito tempo lá e era seu lugar favorito. Vou passar a vida inteira rindo disso, o que realmente é melhor do que chorar. Gosto de poder levá-lo comigo para lugares que sempre sonhamos ir”, disse no vídeo.

Após a viralização do vídeo, Sarah foi entrevistada pelo jornal New York Post, onde revelou que precisou assinar documentos para continuar com a viagem. “Ele disse que se saíssemos das portas do aeroporto, iríamos para a cadeia”, contou.

Veja o vídeo:

