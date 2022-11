Ju Moraes canta parabéns e dá flores para esposa durante show

Foto: Reprodução/Instagram

O clima é de muito romance e amor para a cantora Ju Moraes e a esposa, a empresária Thiciana Zaher, que fez aniversário neste sábado (5). Durante um show nesta madrugada, a artista baiana fez questão de homenagear a amada.

A apresentação aconteceu em São Paulo. Durante o show, Ju fez um intervalo entre as músicas e deu flores para Thiciana. A baiana ainda cantou parabéns, acompanhada do público que curtia a apresentação. Durante a homenagem, rolou um beijo entre as duas.

E as comemorações seguiram nesta tarde. No Instagram, Ju Moraes postou um vídeo com momentos ao lado da esposa, com a música “Topa Ficar” de fundo. Na legenda, a cantora se declarou mais uma vez para a empresária.

“Hoje o dia é dela. Minha parceira de vida. Que seja um novo ano incrível pra você. Muitas e muitas bençãos na sua vida. Te amo”, escreveu.

Ju Moraes e Thiciana Zaher são casadas desde 2018. O casamento foi realizado no apartamento onde as duas moram, no mesmo prédio de Ivete Sangalo, em Salvador.

Foto: Reprodução/Instagram

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.