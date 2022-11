Juliana Paes comemora ‘mimo’ recebido da namorada: ‘Detalhes’

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Juliana Paes provou que o relacionamento com a atleta Maynara Rossi, jogadora do Osasco, está indo de vento em polpa. Por meio dos stories do Instagram, ela fez uma publicação para lá de fofa.

A jogadora de vôlei do Taubaté, mostrou o presente que ganhou da amada que recentemente conquistou mais um triunfo na Superliga C de voleibol feminino.

“Detalhes. Te amo, Maynara Rossi”, se declarou a moça. Em entrevista recente ao iBahia, Ju Paes rasgou elogios à amada. Elas estão juntas há dois anos e 10 meses e se conheceram em 2019, em Itajaí, Santa Catarina.

Foto: Reprodução/Instagram

“A May para mim é uma fortaleza. Ela é a minha primeira namorada, é o meu primeiro relacionamento sério e ao lado dela estou descobrindo o amor. Ela é um poço de generosidade e isso me chama muita atenção. Ela é muito gentil, ela quer o bem para o outro, ela é muito justa”, disse.

“Tava conversando com minha mãe outro dia e ela disse que é muito bom saber que eu tenho a May por perto. Eu digo que ela me completa, mas ela me transborda. Ela me torna uma pessoa melhor, me faz ser forte. Ela faz as coisas serem mais leves, quero compartilhar a vida sempre com ela”, completou.

Antes de ser atleta do Taubaté, Juliana Paes passou pelo Fluminense, São Caetano, Sesi, Pinheiro, Rio do Sul, Blumenau, de Santana Catarina, e Curitiba Vôlei, do Paraná. Além disso, ela também esteve na seleção brasileira juvenil, em 2012.

