Juliana Paes curte praia com namorada e posta declaração

Foto: Reprodução/Instagram

A jogadora de vôlei Juliana Paes tirou o sábado (19) para curtir um dia de praia com namorada e também atleta, Maynara Rossi, no Rio de Janeiro. Mesmo com nuvens no céu, casal aproveitou para relaxar na areia.

No Instagram, Ju postou uma foto da amada, com o os morros do Pão de Açúcar de fundo. Ela ainda aproveitou o clique para se declarar, com um coraçãozinho.

Foto: Reprodução/ Instagram

Juntas há mais de 2 anos, as jogadoras revelaram recentemente que planejam ter filhos. Juliana contou que quer gerar uma criança.

“Temos o desejo de gerar. Tanto eu, quanto ela. Ela também morre de vontade de adotar, mas precisamos ver isso direitinho”, disse ela.

Homônima

Da noite pro dia, Juliana Paes viu seu nome ser um dos mais comentados do Brasil nas redes sociais. Homônima da atriz que já interpretou papéis icônicos como Bibi Perigosa de “A Força do Querer” e também como Maria Marruá no remake de “Pantanal”, a jogadora revelou ao iBahia que o nome dado pelos pais não é para homenagear a estrela da TV Globo, mas sim uma mera coincidência.

“Até agora eu não entendi o motivo disso ter acontecido, tem gente que não abre a reportagem pra ler e já começa a compartilhar, e eu tomei um susto. Comecei a receber bastante mensagens nas minhas fotos com a Maynara, muita gente falando ‘caramba, que susto!’, achando que fosse a atriz. Mas eu fico feliz por que viralizou uma mensagem de amor. O amor é sempre válido”, disse a jogadora.

A atleta também contou histórias inusitadas relacionadas ao seu nome. Sempre que ela vai ao médico ou salão de beleza, os atendentes dos respectivos lugares ficam decepcionados com a chegada dela e não da atriz.

“Sempre ligo para marcar um exame ou uma manicure e falo ‘Juliana Paes’, a pessoa fica muda. Aí quando chegava até o local a pessoa parecia ficar meio decepcionada, aí eu falava: ‘É não foi dessa vez’”, brincou ela.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.