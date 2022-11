Juliana Paes retorna às redes sociais após período de detox

Foto: Reprodução/ Instagram

Juliana Paes voltou para as redes sociais após um período de detox da web. Animada, a atriz surgiu nos stories com um drink e celebrou a retomada. Ao todo, foram seis dias da artista longe da plataforma. Juliana não entrou em detalhes sobre o motivo que a fez ficar afastada.

“Um brinde. Foram seis dias sem minhas redes. Eu estava com saudade de vocês, mas agora voltou tudo ao normal”, disse ela.

Apesar de estar longe das redes, Juliana não deixou de cumprir os compromissos profissionais. A atriz foi a convidada do programa ‘Decora: Vida de Novela’, apresentado por Claudia Raia no GNT e posou ao lado da mamãe do ano.

Durante a semana, também foi confirmada a participação de Juliana Paes em um novo programa da Globo. Sem contrato como atriz, a artista será apresentadora de um especial da Black Friday na emissora carioca.

