Juliette e Sarah Andrade trocam beijo durante show em São Paulo

Se a história de Juliette Freire e Sarah Andrade dentro do Big Brother Brasil 21 terminou conturbada, fora do confinamento tudo aquilo já são águas passadas.

Prova disso é que as ex-BBBs trocaram um beijo durante um show de Pocah na última segunda-feira (28) em São Paulo, para a Copa do Mundo.

As participantes curtiam a apresentação, quando celebraram a vitória do Brasil e a amizade com um selinho, que foi comemorado na web por Gil do Vigor. “Aaahhhhh eu queria estar lá com elas!!!!! Mas tô aqui tão feliz tão feliz. SARIETTE VIVE”, escreveu Gil do Vigor.

Os fãs da dupla também comemoraram o encontro e o beijo, e ainda resgataram o ship da amizande entre elas da época do BBB. “A copa unindo o que o BBB separou”, disse uma. “Gatilho pra quem viveu essa amizade”, comentou outra.

Além do selinho entre as duas, Pocah se uniu a dupla fazendo um beijo triplo.

Logo após o BBB em 2021, Juliette havia dispensado a amizade de Sarah. Em entrevista ao Lady Night, a campeã da edição afirmou que apesar do distanciamento, jamais desejaria mal para seus desafetos no programa.

“Eu quero bem. Mas eu acho que amiga, amiga não. Eu já tenho os meus amigos que me conhecem, me respeitam e acreditam em mim. Colega, sim… colega, ok”.

Desde então, as duas já se encontraram e até se cumprimentaram, mas nada como aconteceu na última segunda (28).

