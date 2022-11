Juliette, Karol Conká se reencontram em gravação do ‘Altas Horas’

Foto: Reprodução / Instagram

Rivais no ‘BBB 21’, Karol Conká e Juliette se reencontraram nas gravações do programa ‘Altas Horas’, comandado por Serginho Groismann. Além delas, Rafa Kalimann, Thelminha, Linn da Quebrada, Juliana Alves e Naiara Azevedo fizeram parte do encontro.

Poucos detalhes do episódio foram revelados, mas parece que o grande encontro só vai ao ar a partir de janeiro, mês de estreia da nova edição do reality show.

“Gravamos Altas Horas ontem e foi muiiito legal! Obrigada Serginho, por esse momento único com mulheres lindas. Eu ameeei participar!!! Em janeiro vcs vão poder acompanhar toda a resenha dessa programa maravilhoso”, celebrou Karol nas redes sociais.

Vale relembrar que Conká é a dona do maior recorde de rejeição do programa. Ela foi a 4ª eliminada da vigésima primeira edição após levar 99,17% dos votos. Veja o post abaixo:

